Jorge Fonseca conquista mais uma medalha de ouro

Portugal conquistou três medalhas, por intermédio de Jorge Fonseca (Ouro), João Fernando (Bronze) e Guilherme Silva (Bronze), no último dia da Taça da Europa de Seniores “K. Kobayashi Cup” 2022.

A primeira edição do evento terminou este domingo, 28 de agosto, após dois dias de combates entre alguns dos melhores judocas mundiais no Pavilhão Desportivo do Colégio da Imaculada Conceição, em Cernache (Coimbra). No total, estiveram presentes 135 Atletas (55 Femininas e 80 Masculinos) de 22 Países nos tatamis conimbricenses.

No último dia da prova, estiveram em ação os judocas das categorias -70 kg, -78 kg e +78 kg femininas e -81 kg, -90 kg, -100 kg e +100 kg masculinas, incluindo 14 Portugueses:

O Bicampeão Mundial dos -100 kg – Jorge Fonseca, integrou a categoria +100 kg, onde se estreou com uma vitória contra Ruixuan Li, após acumulação de ‘shidos’ do chinês. Na semifinal, ultrapassou o italiano Lorenzo Turini, alcançando o ‘ippon’ após 2 minutos de combate. Dominou o confronto da final, perante Yongjie Yin, da China, pontuando ‘wazari’ antes do ‘ippon’ final (acumulação de ‘shidos’ do atleta chinês). Com este resultado, Jorge Fonseca conquista a Medalha de Ouro.

Na categoria -81 kg, João Fernando começou a sua prestação com uma vitória difícil sobre o chinês Bayandelihei, alcançada por ‘wazari’ após 2 minutos de ‘golden score’. Somou a segunda vitória contra o polaco Bartosz Borzecki na ronda seguinte, por ‘ippon’. Na semifinal, não conseguiu superar o alemão Dominic Russel (28º do ranking mundial), sofrendo ‘ippon’ no primeiro minuto do confronto. No seu último e derradeiro combate, encontrou o compatriota Manuel Rodrigues, conseguindo superiorizar-se ao pontuar ‘wazari’ antes do ‘ippon’ final. Com este resultado, João Fernando alcança a Medalha de Bronze.

Guilherme Silva (-100 kg) cedeu no seu combate inaugural, sofrendo ‘ippon’ do chinês Fuchun Huang. O português foi repescado e teve a oportunidade de lutar pelo pódio, contra o campeão europeu Toma Nikiforov, mas o belga não conseguiu comparecer. Assim, Guilherme Silva subiu ao pódio para receber a Medalha de Bronze.

Nesta prova internacional que homenageia Kiyoshi Kobayashi – o grande Mestre que ao longo da sua vida teve um papel fundamental no seio do judo lusitano, Portugal esteve presente com 40 Judocas (10 Femininas e 30 Masculinos).