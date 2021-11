Jorge Cruz: o cidadão é a razão de ser do consulado

“Quando digo consulado refiro-me à equipa que aqui lidero”, insistiu Jorge Cruz em entrevista ao BOM DIA, destacando que a “competente equipa” que dirige atende diariamente 300 pessoas.

“Servir bem a comunidade é servir bem o país”, ou seja, o cônsul-geral de Portugal no Luxemburgo espera que a sua equipa deve ter uma calara “identificação com a causa pública”

“O cidadão é a razão de ser do consulado”, e por isso exige a si próprio e à equipa um serviço de “elevada qualidade”. O diplomata considera que estes são dois princípios pelos quais se deve reger o funcionamento do Consulado Geral no Luxemburgo, ao qual acrescenta “um respeito escrupuloso da lei e das boas práticas administrativas”.

Mas Jorge Cruz pede também responsabilidade aos utentes do consulado. “Convido as pessoas a terem uma relação responsável com a administração”, ou seja, solicita aos portugueses da comunidade que tratem atempadamente dos seus documentos, “que não esperem a final da validade de um documento para efetuar a renovação”.

O novo cônsul-geral destaca a simplicidade com que alguns atos podem ser realizados ou marcados através de soluções “online”. Além do Portal das Comunidades, Jorge Cruz assumiu como prioridade desde que chegou ao grão-ducado a criação de uma página internet que permite efetuar vários atos consulares ou, pelo menos, prepará-los em linha “24 horas por dia, no conforto de sua casa”, salienta o diplomata.

“Esta página exigirá constantes melhorias, mas será útil para os cidadãos portugueses que residem no Luxemburgo e áreas circundantes e que usufruem dos serviços do Consulado-Geral”, afirma. Para aceder à página do Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo, clique aqui.

Veja a entrevista completa do cônsul-geral Jorge Cruz: