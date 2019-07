Jonas pendura as botas

O brasileiro Jonas anunciou, aos 35 anos, o final da carreira profissional de futebolista, após cinco temporadas ao serviço do Benfica, no qual se tornou no segundo melhor marcador estrangeiro da história do clube.

“Olá apaixonados adeptos do Benfica. Gravo este vídeo para informar, juntamente com o Benfica, que, neste momento da minha vida, decidi encerrar a minha carreira de jogador profissional de futebol”, afirmou Jonas, num vídeo divulgado pelos ‘encarnados’ nas redes sociais.