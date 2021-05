Johnson casou-se este fim de semana

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e a sua noiva, Carrie Symonds, casaram-se no sábado, durante uma pequena cerimónia privada em Londres.

O gabinete do primeiro-ministro confirmou relatos publicados nos jornais de fim-de-semana, segundo os quais o casal se casou na Catedral de Westminster, perante um pequeno grupo de amigos e familiares — de acordo com as regras de combate à pandemia no Reino Unido, não podem comparecer mais de 30 pessoas em cerimónias de casamento.

Boris Johnson, 56 anos, e Carrie Symonds, 33 anos, uma ambientalista, anunciaram o noivado em fevereiro de 2020 e têm um filho comum, Wilfred, de um ano.

O casamento é o primeiro de Symonds e o terceiro de Johnson, que tem pelo menos outros cinco filhos de relacionamentos anteriores.

O último primeiro-ministro britânico a casar-se no cargo foi Robert Jenkinson, em 1822.

As núpcias acontecem após uma semana politicamente agitada para Johnson, que na quarta-feira foi acusado pelo ex-assessor Dominic Cummings de ter obstaculizado a resposta do Governo à pandemia de covid-19, dizendo que ele era “inadequado para a tarefa”.

Na sexta-feira, um inquérito de uma comissão de ética revelou que o primeiro-ministro agiu “imprudentemente” ao renovar o seu apartamento em Downing Street, sem dizer de onde tinha vindo o dinheiro, mas ilibando-o de má conduta.