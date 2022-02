Jogos Olímpicos: prestação portuguesa apreciada

A Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) elogiou a participação “muito positiva” do trio luso nos Jogos de Inverno de Pequim 2022, agradecendo o seu “esforço e entrega”.

“Face à prestação muito positiva dos atletas portugueses e da Missão no seu todo, a Comissão de Atletas Olímpicos endereça os parabéns a todos os envolvidos. Portugal ganhou três novos atletas olímpicos e, nestes atletas, novas fontes de inspiração”, exaltou a CAO.

Ricardo Brancal foi 37.º no slalom gigante e 39.º no slalom, prova em que Vanina Guerillot Oliveira foi 43.ª entre 82 participantes.

No esqui de fundo, José Cabeça foi 88.º na prova de 15 km estilo clássico, apenas dois anos após o também triatleta ter começado a esquiar.

A CAO recorda que procurou “incentivar os atletas a viverem o sonho Olímpico”, descobrindo no evento “a capacidade que o desporto ao mais alto nível tem de transformar as pessoas, a sua visão do mundo e a forma como se vê o desporto”.

“Agora que regressam a Portugal, só podemos imaginar tudo por que terão passado, seja do ponto de vista desportivo, mas também emocional e cultural”, reforçou a comissão.

Elogiada ainda a forma como a comitiva ultrapassou os “desafios” inerentes às “regras apertadas” impostas pela China no combate à covid-19.

“A CAO agradece todo o esforço e entrega que os atletas demonstraram, como também enaltece o trabalho da Missão liderada por Pedro Farromba, desejando-lhes um bom regresso a casa”, conclui a nota.