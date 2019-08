Jogos Olímpicos 2024: França procura parcerias em Portugal

França está a organizar os Jogos Olímpicos 2024 e vai estar no encontro de negócios NERSANT Business à procura de empresas dos setores da construção e obras públicas. O Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo vai realizar-se na região de 21 a 23 de outubro e tem inscrições abertas para as empresas nacionais interessadas em estar presentes.

Paris vai acolher a realização dos Jogos Olímpicos de verão em 2024, devendo investir cerca de 35 milhões de euros na construção de novos locais para a competição. O país vai estar na edição de 2019 do NERSANT Business, tendo registado como interesses conhecer empresas que possam responder a concursos públicos na área da construção civil.

Neste momento, e de acordo com os objetivos das delegações estrangeiras presentes, a NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, entidade que organiza o evento desde 2012, está já a trabalhar o calendário de reuniões B2B entre empresas nacionais e estrangeiras, pelo que o setor da construção civil e obras públicas é uma das áreas de negócio com maiores oportunidades. Recorde-se que, para além dos Jogos Olímpicos de França, também o Qatar está presente no evento com o mesmo interesse: encontrar empresas do setor da construção civil e obras públicas, mas desta vez para responder às necessidades advindas da organização, naquele país, do Mundial de Futebol 2022.

A 8.ª edição do NERSANT Business – Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, realiza-se já entre os dias 21 e 23 de outubro. O evento tem como objetivos proporcionar a realização de negócios entre os empresários da região do Ribatejo e os empresários estrangeiros, promover a internacionalização das empresas e dos produtos da região e dar a conhecer aos investidores presentes as potencialidades do Ribatejo. Tem como uma das principais vantagens para as empresas portuguesas participantes, a possibilidade de reunião, na mesma data e local, com diversos mercados estrangeiros. O evento é composto, maioritariamente, pela realização de reuniões B2B, mas também por importantes momentos de networking e visitas a empresas.

Neste momento, a NERSANT está a receber inscrições de empresas nacionais interessadas em participar no evento. As mesmas podem consultar informação inerente ao evento no portal do mesmo, em www.business.nersant.pt ou solicitar mais informações através dos contactos business@nersant.pt ou 249 839 500.

De referir que na última edição do NERSANT Business, realizada em Tomar em outubro de 2018, o evento contou com 38 delegações estrangeiras presentes e totalizou a realização de mais de 1000 reuniões B2B.