Jogos Europeus: Portugal mantém-se na primeira divisão

Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira conquistaram a medalha de bronze no padel, a seleção de atletismo manteve-se na primeira divisão e Portugal garantiu domingo mais dois pódios nos Jogos Europeus, no muaythai.

Fazendeiro e Oliveira honraram a estreia da modalidade não olímpica neste evento, ao baterem os italianos Simone Cremona e Marco Casetta na praça principal de Cracóvia, ao ar livre, com ‘remontada’.

A dupla transalpina começou por vencer por 7-6 (8-6), mas os portugueses igualaram por 7-5 e venceram depois por 6-0, avançando de forma clara e conquistando o bronze, subindo para nove os pódios lusos na prova.

Com 315 pontos, a seleção lusa de atletismo ficou bem acima da ‘linha de água’, numa divisão em que Noruega, 16.ª, Turquia, 15.ª, e Bélgica, 14.ª, caíram à segunda divisão, com a Itália coroada, com 426,50 pontos, mais 24,50 do que os anfitriões, a Polónia.

Portugal sai de Chorzow com três pódios, o ouro de Auriol Dongmo no lançamento do peso e as pratas de João Coelho (400 metros) e Isaac Nader (1.500 metros), além da permanência entre a elite assegurada.

No muaythai, modalidade em que participam apenas oito lutadores em cada categoria de peso e quatro levam medalha (um ouro, uma prata e dois bronzes), Portugal assegurou já passar da dezena de ‘metais’ em Cracóvia2023.

Em Myslenice, Gonçalo Noites, em -71 kg, e Matilde Rodrigues, em -57 kg, avançaram para as meias-finais e asseguraram pelo menos o bronze, mas combatem nas ‘meias’ na segunda-feira, para chegar à final de terça-feira.

Em plano de destaque estiveram também os mesatenistas Fu Yu e Marcos Freitas, avançando para os quartos de final, ao contrário de Jieni Shao, eliminada pela alemã Nina Mittelham, 14.ª do ranking mundial.

No ‘cross country’ olímpico, que viveu aqui o seu Europeu, em Krynica-Zdrój, Raquel Queirós foi 37.ª na corrida feminina, com Ricardo Marinheiro em 55.º na masculina.

No râguebi sevens, Portugal teve um bom dia, com dois triunfos da seleção masculina, que assume a candidatura ao pódio, rumo a Paris2024 (o primeiro ganha vaga, enquanto o segundo e terceiro vão a uma repescagem mundial em 2024) e uma vitória e uma derrota da feminina, ainda assim potenciadoras de apuramento para os quartos de final.

Os homens, que estiveram a perder por 7-12, começaram por bater a Lituânia por expressivo 38-12, superando posteriormente a Roménia por 45-7.

As mulheres venceram a Alemanha, rival direta ao apuramento, por 19-17, porém, sofreram depois pesada derrota diante da campeã europeia Polónia, por 26-0.

A esgrima arrancou hoje, com Marta Caride eliminada na fase de ‘poules’, bem como o boxe, em que Diogo Semedo foi afastado ao primeiro combate, o mesmo destino de Júlio Ferreira no taekwondo, em -80 kg.

Portugal soma até ao momento nove pódios em Cracóvia2023, nomeadamente três ouros, três pratas e três bronzes, o último deles conquistado hoje pela dupla de padel Afonso Fazendeiro/Miguel Oliveira, além de outros dois ‘metais’ já assegurados, no muaythai.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.