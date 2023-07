Jogos Europeus: honra portuguesa foi salva pelas mulheres

Portugal conquistou este sábado duas das quatro medalhas de bronze possíveis nos Jogos Europeus Cracóvia2023, garantidas pelas mulheres nas equipas de ténis de mesa e futebol de praia, precisamente as mesmas modalidades em que os homens lusos perderam.

Em Cracóvia, a formação feminina de ténis de mesa, 11.ª do ranking mundial, bateu a congénere gaulesa, oitava, por concludente 3-0, enquanto em idêntica final masculina levaram a melhor os franceses, por 3-2.

Fu Yu, 30.ª da hierarquia internacional, e Matilde Pinto, apenas 340.ª, impuseram-se a Camille Lutz (91.ª) e Prithika Pavade (68.ª) no embate de pares por 3-1, pelos parciais de 11-4, 9-11, 11-7 e 11-4.

A seguir, épica a recuperação de Jieni Shao (44.ª) na Hutnik Arena ante a favorita Nan Yuan (20.ª), com 3-2 na ‘negra’ (6-11, 8-11, 11-7, 11-7 e 11-7), antes de Fu Yu sentenciar ante Pavade, por 3-1 (11-8, 7-11, 11-7 e 11-9).

Ao início da tarde, nas areias de Tarnow, a cerca de uma hora de Cracóvia, a seleção feminina de futebol de praia empatou 2-2 com a anfitriã Polónia, sendo obrigada a prolongamento e desempate por penáltis, nos quais as pupilas de Alan Cavalcanti foram mais competentes, impondo-se por 3-0.

Na versão masculina, ante a Espanha, o 5-5 final foi a igual tira-teimas, que na véspera ditou o desaire luso ante a Suíça, sendo que para hoje a pontaria simplesmente piorou, pois a formação das ‘quinas’ falhou quatro penáltis e ao rival ibérico bastou converter dois para levar o bronze.

Portugal tinha sido bronze em Baku2018 e ouro em Minsk2019.

No ténis de mesa masculino, Portugal chegou a estar a ganhar por 2-1 à França, contudo Marcos Freitas e João Geraldo perderam ambos os seus jogos de singulares e permitiram a reviravolta, falhando assim, pela primeira vez, o pódio em Jogos Europeus, depois do ouro em Baku2015 e bronze em Minsk2019.

As formações mistas de judo, que tinham aqui o campeonato da Europa, avançaram até ao combate que ia decidir uma das medalhas de bronze, que resultou numa derrota por 4-0 ante a Itália.

No tiro, em Wroclaw, a dupla João Paulo Azevedo e Maria Inês Barros concluiu as equipas mistas do fosso olímpico em 14.º, sem acesso aos quatro semifinalistas, com 139 pratos em 150.

Em Kolna, o canoísta Lucas Jacob não conseguiu estar entre os 16 mais fortes em kayk cross, que será olímpico em Paris2024, ao averbar o 31.º melhor registo entre os 51 competidores.

No teqball, Luís Santos e João Pinheiro venceram um jogo e perderam outro, ficando-se pela fase de grupos, enquanto Carla Couto e Manuela Parente caíram logo ao primeiro desafio, nos quartos de final, contra rivais francesas, por 12-10 e 12-10.

Portugal soma 15 pódios em Cracóvia2023, com os três ouros, as sete pratas e os cinco bronzes já conquistados.

A terceira edição dos Jogos Europeus decorre até domingo em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, incluindo Portugal, que tem uma delegação com mais de duas centenas de atletas.