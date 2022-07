Jogos do Mediterrâneo: Camila Rebelo de ouro na natação

A portuguesa Camila Rebelo conseguiu esta terça-feira a medalha de ouro nos 100 metros costas dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, depois de também já ter vencido nos 200 costas, no 25.º pódio da missão portuguesa no evento.

A jovem de 19 anos nadou a distância em 1.01,34 minutos, 27 centésimos mais rápido do que a italiana Carlotta Costa, segunda, e 64 em relação ao bronze, da espanhola Carmen Sastre.

A recordista nacional da distância já havia vencido os 200 costas e deu à natação o nono pódio, o melhor registo das modalidades com medalhas portuguesas em Oran2022, que já tem um melhor pecúlio (25) do que Tarragona2018 (24), quando Portugal se estreou com 221 atletas, contra 159 desta feita.

