Jogos da Liga Europa cheios de estrelas portuguesas

Foram vários os jogadores portugueses em ação esta quinta-feira na Liga Europa.

O destaque vai para Daniel Podence. O português foi titular pelo Olympiakos na deslocação à Sérvia, para enfrentar o Backa Topola, fez a assistência para o 1-0 de Maouras aos 16′ e encarregou-se de marcar o 2-0 aos 57′, mas o Backa Topola correu atrás, fez o 2-1 aos 63′ e fixou o 2-2 final ao minuto 90, impedindo os gregos de conseguirem a primeira vitória no grupo A.

O Bétis enfrentou o Sparta Praga com Rui Silva e William Carvalho (saiu aos 60′) a titulares e entrou com o pé esquerdo no jogo, sofrendo o 0-1 logo aos 3′. Mas a equipa de Sevilha deu a volta. Assane Diao fez o 1-1 aos 9′ e Isco materializou a reviravolta no resultado aos 79′, valendo os primeiros três pontos ao conjunto espanhol, isto num grupo, o C, em que todas as equipas somam três pontos à segunda ronda.

Em Marselha, a equipa francesa começou o jogo com o Brighton com Vitinha (entrou aos 62′) no banco, aos 20 minutos já vencia por 2-0, com golos de rajada, de Mbemba (19′) e Veretout (20′), mas permitiu que os ingleses chegassem à igualdade no segundo tempo, com o 2-2 final a surgir aos 88′, num penálti cobrado pelo brasileiro João Pedro. Foi o segundo empate do Marselha no grupo B.

No outro jogo do grupo B, o Ajax foi a Atenas enfrentar o AEK com o português Carlos Borges como titular (saiu aos 84′) e não foi além de empate a uma bola. Bergwijn fez o 1-0 aos 30′, de penálti, e Domagoj Vida sentenciou o 1-1 aos 74′, resultado que manteve os gregos na liderança do grupo, agora com 4 pontos.

Ao final do dia, a Roma de Mourinho, que esteve sentado nas bancadas a cumprir castigo, ganhou de forma expressiva o seu jogo frente ao Servette, da Suíça, por 4-0.