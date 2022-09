Jogos da Liga confirmados na RTP Internacional e RTP África

A RTP e a Sport TV chegaram a acordo para a continuidade da transmissão de um jogo por jornada da Liga Bwin para nos canais RTP internacional e RTP África. O contrato tem a validade de dois anos e vai trazer o futebol português cá para fora.

No âmbito deste acordo, será já transmitido, este sábado, o jogo Porto-Desportivo de Chaves, às 20.30 horas de Lisboa.

“Este acordo é importante porque permite satisfazer as nossas comunidades de emigrantes em todo o mundo e todos os que seguem a partir de África a transmissão dos jogos das equipas portuguesas, cumprindo ao mesmo tempo os objetivos de sustentabilidade da situação económica e financeira da RTP”, disse o presidente da RTP, Nicolau Santos.

“Quero agradecer à Sport TV, na pessoa do seu CEO, Nuno Ferreira Pires, os esforços que desenvolveu para viabilizar este acordo, desejando que esta parceria se mantenha por muitos e longos anos com benefícios para as duas partes”, acrescentou o presidente da RTP, num comunicado enviado às redações este sábado de manhã.

