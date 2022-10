Jogo entre Braga e Saint-Gilloise divide corações

O jogo desta quinta-feira entre Sporting de Braga e Union Saint-Gilloise, a contar para a Liga Europa, está a dividir os corações dos adeptos emigrados na Bélgica.

Em entrevista à RTP, muitos foram os relatos de portugueses que assumiram apoio incondicional ao conjunto belga, com o qual confessam ter uma relação assente em vários anos de emigração. No entanto, os aficionados do clube do Minho, sem surpresas, preferem manter-se do lado do clube que sempre apoiaram e aguardam uma vitória fora de portas.

A Royale Union Saint-Gilloise, fundada a 1 de novembro de 1897, joga no Stade Joseph Marien, em Saint-Gilles, uma comuna com forte presença da comunidade lusa.

Recorde que o Sporting de Braga perdeu o encontro com o Saint-Gilloise na quinta-feira passada já nos descontos. Abel Ruiz abriu o marcador aos 49 minutos, mas o sueco Gustaf Nilsson aproveitou da melhor forma as oportunidades que recebeu aos 86′ e aos 90+4′.