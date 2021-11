“Jogo com a Irlanda vai ser duro”

O selecionador Fernando Santos confirmou esta quarta-feira que Portugal estará privado do avançado Bernardo Silva para o encontro “duro” diante da República da Irlanda.

O jogador dos ingleses dos Manchester City ainda não se treinou com a equipa no relvado e nem sequer viajará com a comitiva para Dublin, durante a tarde de hoje, ficando em Lisboa, a recuperar de problemas físicos.

“Chegou muito queixoso, cansado, tem tido muitos jogos. Mas ele está a recuperar bem e esperamos que esteja em condições de jogar aqui [em Lisboa], com a Sérvia. Ele nem vai viajar connosco, não faz nenhum sentido. Não tem lá as melhores condições para continuar o tratamento e optámos que fique aqui, para que na sexta-feira possa integrar os treinos connosco”, confirmou Fernando Santos, em conferência de imprensa.

O penúltimo encontro de Portugal no grupo A será “duro e forte”, segundo o selecionador, que lembrou a dificuldades sentidas no desafio na primeira volta, em Faro, no qual o capitão Cristiano Ronaldo ‘salvou’ a equipa, com um ‘bis’ nos instantes finais (2-1).

“Será um jogo duro, forte e provou aqui [em Portugal]. A Irlanda tem o seu público fortíssimo, que apoia sempre os seus jogadores, disputa cada lance, nunca sai do jogo. É uma equipa que nunca se entrega, luta muito, com muito duelos, sabe jogar, tenta sair a jogar, atacar organizado e coloca gente a tentar ganhar as segundas bolas. Vai ser muito disputado”, analisou.

João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte, Palhinha, Renato Sanches e Diogo Jota são os seis atletas da equipa das ‘quinas’ que estão em risco de suspensão para o desafio com os sérvios, caso vejam um cartão amarelo na capital irlandesa.

O técnico luso não revelou se irá fazer ‘poupanças’, preferindo enaltecer a confiança que tem em todos os 25 jogadores convocados.

“O jogo mais importante é o da Irlanda e tenho confiança em todos. Mais do que levar [cartão] amarelo e estar de fora do próximo jogo, há que pensar também na forma de estar em campo. Quando entram em campo, vão para dar tudo, disputar cada lance, mas, quando há um cartão amarelo que pode impedir de estar no jogo [seguinte], o subconsciente pode influenciar de alguma forma”, observou.

Sem poder contar com o castigado Nuno Mendes no desafio de quinta-feira, e tendo apenas um lateral esquerdo de raiz no lote de convocados, Fernando Santos mostrou-se descansado quanto às soluções de que dispõe e revelou que João Cancelo é, para si, o melhor lateral do mundo.

“Todos os laterais que estão aqui jogam à esquerda. O [Diogo] Dalot já jogou, o Nélson [Semedo] também na equipa dele e o Cancelo também. Tomaremos as melhores opções para este jogo. Agora, o Cancelo é, na minha perspetiva, o melhor lateral do mundo”, concluiu.

O encontro está agendado para as 19:45, no Estádio Aviva, em Dublin, e será dirigido pelo espanhol Jesus Gil Manzano.

Portugal, segundo classificado, com 16 pontos, menos um ponto (e menos um jogo) do que a líder Sérvia, são as únicas seleções com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial2022, tendo em conta que Luxemburgo (seis), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final do torneio.

Se vencer ou empatar em Dublin, a formação das ‘quinas’ só precisa de pontuar face à Sérvia para se qualificar diretamente e, se perder com os irlandeses, necessita de bater os sérvios.