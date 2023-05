Jogadores mais valiosos de United, Milan e Wolves são portugueses

O médio Bruno Fernandes é atualmente o jogador mais valioso do plantel do Manchester United, assim como Rafael Leão no AC Milan e Matheus Nunes no Wolverhampton, de acordo com um estudo publicado pelo CIES (Observatório do Futebol).

Para o organismo, Bruno Fernandes, de 28 anos, tem um valor de 80 milhões de euros e aparece como o futebolista mais valioso dos ‘red devils’, com Rafael Leão, avançado de 23 anos, a ter o mesmo estatuto no AC Milan, mas com um número um pouco mais baixo, a rondar os 60 milhões de euros.

No Wolverhampton, o médio Matheus Nunes, que no início da época trocou o Sporting pelo emblema inglês, é atualmente o jogador mais valioso, com um valor de transferência de 40 milhões de euros.

Para o CIES, na Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo, aos 38 anos, vale cinco milhões de euros e, além de ser o jogador com maior valor de mercado do Al Nassr, apresenta igualmente o número mais alto do campeonato saudita, embora em igualdade com o avançado brasileiro Michael Delgado, do Al Hilal.

Em termos gerais, por equipa, o avançado norueguês Haaland é o mais valioso entre o ‘milionário’ Manchester City, atingindo os 200 milhões de euros, valor igual para o brasileiro Vinicius Júnior, mas no Real Madrid.

Os dois jogadores estiveram em campo na terça-feira, em Madrid, no duelo entre Real e City, da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões (1-1).

Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Pedri (FC Barcelona), Musiala (Bayern Munique) e Mbappé (Paris Saint-Germain), todos com 150 milhões de euros, são os mais valiosos das respetivas equipas, com Martinelli (Arsenal) e Gvardiol (Leipzig) a terem igualmente esse estatuto, com 100 ME.