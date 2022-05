Jogadores mais caros extra big-5 estão em Portugal

Portugal domina a mais recente lista publicada pelo Observatório do Futebol com os dez jogadores mais valiosos fora das “big-5”, nome dado às ligas mais competitivas da Europa onde constam os campeonatos inglês, espanhol, francês, alemão e italiano.

Darwin Núñez, avançado benfiquista de apenas 22 anos, lidera o ranking com larga distância para o segundo classificado. O seu passe ronda os 70 milhões de euros, enquanto que Anthony dos Santos, do Ajax, aparece logo de seguida, mas com um valor de mercado de “apenas” 57 milhões.

Também na meia centena de milhões (52.2M) está o português Gonçalo Inácio, jovem central do Sporting que tem contrato até junho de 2026.

Os neerlandeses do PSV conquistaram igualmente um lugar de destaque, tendo nas suas fileiras Cody Gakpo, que vale 49.7 milhões, pouco mais que Matheus Nunes e Pedro Gonçalves, do Sporting, com os respetivos valores de 49.5M e 49.2M.

O atacante das águias Gonçalo Ramos é o luso que segue, na sétima posição, por 42.9M, e o guardião portista Diogo Costa em oitavo, por 41.4M.

De Ketelaere, do Brugge, e Haller, do Ajax, fecham a lista com valores de 39.9M e 39.6M.

