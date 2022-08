Jogadores do PSG proibidos de beber Coca-Cola

Os jogadores que compõe o plantel principal do Paris Saint-Geramain têm um novo nutricionista, por recomendação do português Luís Campos, e as medidas radicais já se fazem sentir. Bebidas como a Coca-Cola e o Ice Tea, por exemplo, foram proibidas.

De acordo com o Le Parisien, a nova contratação da equipa técnica do crónico campeão da Ligue 1 considera que este tipo de refrigerantes “não são compatíveis com a prática de desportos de alto rendimento”.

Ainda não se sabe que impacto teve a decisão junto dos atletas, mas a nível comercial podem haver ressentimentos, já que a própria Coca-Cola patrocina o PSG há mais de duas décadas e há um vínculo contratual que só expira em 2024.