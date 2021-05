Jogador português lança app de reencontros

Zeca, jogador do Copenhaga, do campeonato dinamarquês, já está a preparar o futuro e apostou numa aplicação que tem como objetivo promover reencontros sociais, a Remeet.

“Antes de mais, fazia-me sentido preparar o caminho para quando deixasse os relvados e estou sempre disponível para experimentar coisas novas e diversificar o meu futuro profissional. Gostei desta ideia acima de tudo porque o conceito é inovador e fez-me sentido apoiá-la porque tem valores com os quais me identifico e tenta beneficiar todos os envolvidos: pretende ajudar as pessoas e a economia. Todos ganham!”, adiantou o jogador, de 32 anos.

