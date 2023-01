Jogador mais velho do mundo emprestado à Oliveirense

O asteroide 2023 BU, com o tamanho de um camião, atravessou esta sexta-feira a ponta sul da América do Sul, cerca das 3h00. A rocha espacial aproximou-se da terra a uma velocidade de 3.600 quilómetros, dez vezes mais perto do que muitos conjuntos de satélites de comunicação que circulam visíveis no céu.