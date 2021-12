Jogador mais rico do mundo deixa Portugal

O futebolista Faiq Bolkiah, conhecido como o jogador mais rico do mundo, já não é jogador do Marítimo.

“A Marítimo da Madeira Futebol SAD informa que chegou a acordo com o jogador Faiq Bolkiah para a rescisão do seu contrato”, pode ler-se no comunicado publicado pelos ‘verde rubros’.

O extremo, de 22 anos, que chegou ao conjunto insular no início da temporada 2020/21, não fez qualquer minuto pelo plantel principal, tendo realizado na temporada transata um jogo pela equipa B e outro pelos sub-23, enquanto, na presente época, representou em duas ocasiões a segunda equipa maritimista no Campeonato de Portugal.

Faiq Bolkiah nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas cedo rumou para Inglaterra, onde realizou a sua formação em clubes como Southampton, Arsenal, Chelsea, Stoke City e, por último, Leicester City.

Apesar de ser norte-americano optou por representar a seleção do Brunei, com a qual disputou seis partidas oficiais e anotou um golo.

Ao sobrinho de Hassanal Bolkiah, sultão do Brunei, país asiático, o Marítimo “agradece o empenho e dedicação”.