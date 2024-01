Jogador mais rápido da liga francesa é português

O lusodescendente Mathias Pereira Lage, do Brest, foi esta segunda-feira considerado pela Ligue 1 como o atleta mais rápido da primeira volta do campeonato.

Foi a 3 de dezembro do ano passado que o extremo, de 27 anos, foi apanhado pelos “radares” gauleses a uma velocidade máxima de 36.35 quilómetros por hora, números que lhe valeram o pódio. Mousa Tamari, do Montpellier, foi o segundo, com 36.31, e Kamanzi, do Toulouse, com 36.20.

Nascido em Beaumont mas com família de origem portuguesa, Pereira jogou toda a sua carreira em França. Iniciou carreira no Clermont, onde esteve até 2018/19, e defende, desde então, as cores do Brest. Esta época, soma dois golos em 14 jogos disputados pelo emblema.