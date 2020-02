Jogador do Chaves agredido devolve soco a adepto

O médio do Desportivo de Chaves Jefferson envolveu-se este sábado num confronto físico com um adepto após a derrota 2-1 na receção ao Feirense, da 22.ª jornada da II Liga de futebol, disse fonte das forças de segurança.

Segundo adiantou à agência Lusa fonte das forças de segurança presentes no local, o jogador foi agredido com um soco e respondeu da mesma maneira sobre um adepto.

O brasileiro, de 26 anos, que foi suplente não utilizado, envolveu-se em discussões com alguns adeptos que protestavam contra os maus resultados da equipa no segundo escalão.

A ação das forças de segurança presentes no local permitiu terminar com a altercação e evitar situações mais graves, acrescentou a mesma fonte.

Cerca de uma centena de adeptos do Desportivo de Chaves juntaram-se à porta dos balneários em protesto.

Os ânimos serenaram mais tarde com a presença do capitão e guarda-redes dos flavienses, Ricardo Nunes, que esteve à conversa com os adeptos e acabou mesmo aplaudido.

A conferência de imprensa do técnico César Peixoto atrasou-se cerca de 40 minutos, mas o técnico não confirmou o incidente.

“Não vi se chegaram [a vias de facto] ou não. Se calhar houve falta de respeito, porque estes jogadores são profissionais, trabalham todos os dias, chegam a horas. Apesar dos maus resultados temos um bom espirito de grupo e união”, assinalou.

César Peixoto acrescentou ainda que “se aconteceu, é uma situação infeliz, que não deveria acontecer”.

“É natural que haja contestação e que os adeptos não estejam contentes, pois nós também não estamos”, vincou.

Sobre o atraso do arranque da conferência de imprensa, o treinador de 39 anos explicou que se deveu a uma reunião com a sua equipa técnica para analisar o que se passou de mal durante a partida.

César Peixoto realçou ainda que enquanto sentir o grupo do seu lado irá “continuar a trabalhar da mesma forma”.

O emblema transmontano somou o sétimo jogo consecutivo sem vencer, e a terceira derrota consecutiva em casa, somando 28 pontos e ocupando o 12.º lugar.

O Feirense alcançou hoje a quarta vitória consecutiva na II Liga portuguesa de futebol ao vencer por 2-1 o Desportivo de Chaves, num encontro onde se superiorizou na segunda parte.

Os avançados Pedro Henrique, aos 55 minutos, e Fati, aos 64, fizeram os golos da vitória do jogo da 22.º jornada do segundo escalão que se realizou em Chaves. O Feirense sobe assim ao terceiro lugar igualando o Mafra com 36 pontos, mas com mais um encontro.

Já os transmontanos, que apenas reduziram nos descontos por Wellington, continuam num mau momento na prova.