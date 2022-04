Joey DeMaio visita Famalicão

Com o propósito da gravação do documentário da Tour especial de 40 anos de carreira, Portugal é um dos pontos de passagem de DeMaio, líder dos norte-americanos Manowar.

Durante a passagem por Portugal, o artista visitou no dia 12 de abril o recinto do Laurus Nobilis, festival onde irá atuar em julho deste ano. Para além do recinto do festival, conheceu alguns locais emblemáticos da cidade, como o Parque na Devesa, o Mercado Municipal, os Paços do Concelho e a Fundação Copertino de Miranda.

DeMaio realizou uma visita de cortesia aos Bombeiros Voluntários Famalicenses e à Cooperativa Elétrica do Vale D’Este (CEVE), ambas instituições parceiras do festival, às quais teceu elogios, conforme consta no comunicado de imprensa.

Vila Nova de Famalicão, a par com Barcelona, serão as duas únicas cidades ibéricas a receber este espetáculo dos 40 anos de carreira, que acontecerá em vários países da Europa, entre 18 de junho e 25 de fevereiro de 2023.

O festival Laurus Nobilis vai para a sua sexta edição e realizar-se-á na freguesia do Louro, de 21 a 23 de julho de 2022. Esta edição conta com mais de 30 bandas no cartaz, dez delas internacionais.

Além de MANOWAR, cabeça de cartaz do primeiro dia do festival, destacam-se também os italianos Lacuna Coil e os suecos At the Gates, cabeças de cartaz dos dias 22 e 23, respetivamente.

Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.

Mais informações podem ser consultadas na página oficial do festival.