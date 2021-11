Joel Rodrigues vice-campeão mundial de bodyboard

Joel Rodrigues, de 17 anos, sagrou-se vice-campeão do Mundo em juniores de “bodyboard”, mas só ficará satisfeito quando conquistar o ouro. Viciado no treino, começou a aventura marítima quando tinha 11 anos e desde então para de acumular títulos nacionais.

Normalmente apenas os campeões ficam na memória, mas Joel Rodrigues é especial. Tornou-se vice-campeão mundial júnior de bodyboard, no campeonato disputado nas Ilhas Canárias, mas o resultado deixou um sentimento agridoce, porque só a vitória interessa ao atleta apelidado de “Foguete das Caxinas” pela velocidade demonstrada no mar.

“Fiquei contente com o desfecho mas, ao mesmo tempo, não consegui cumprir o meu objetivo. Fui para ser campeão e agora já estou a trabalhar para o ser no próximo ano”, revela, determinado, o jovem atleta do Clube Naval Povoense.

