Joel Pina: morreu aos 100 anos o viola baixo de Amália

O músico Joel Pina, 100 anos, que foi viola baixo de Amália Rodrigues, morreu hoje, em Cascais, onde se encontrava hospitalizado, disse à Lusa a diretora do Museu do Fado, Sara Pereira.

Joel Pina, que acompanhou vários intérpretes portugueses e diferentes gerações do fado, como Maria Teresa de Noronha, Teresa Tarouca, Tony de Matos, Max e Tristão da Silva, completaria 101 anos na próxima quarta-feira.

O músico foi homenageado em setembro do ano passado, no Teatro S. Luiz, em Lisboa, num concerto que contou com as participações, entre outros, de Maria da Fé, Mariza, Gonçalo Salgueiro, Mísia, Teresa Siqueira e Lenita Gentil, e ao qual assistiu o primeiro-ministro, António Costa.