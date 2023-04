‘Job hopping’: a nova tendência do mercado de trabalho

O “job hopping” é uma tendência que começa a ganhar evidencia no mercado de trabalho, em especial nos profissionais entre os 30 e 40 anos de idade.

Este termo evidencia o crescente número de profissionais que mudam de emprego de forma voluntária e frequente.

São conhecidos como “job hoppers”, que procuram constantemente por novos desafios.

Os “job hoppers” costumam ser inconformistas e ambiciosos, uma tendência cada vez mais difundida entre os nativos digitais.

Estes jovens profissionais são por regra nómadas digitais e knowmads, que se destacam pela:

• Facilidade de adaptação à mudança;

• Bom conhecimento de línguas;

• Criatividade – com ideias inovadoras para resolver problemas complexos;

• Preocupados com a constante melhoria do seu nível de conhecimentos e competências:

• Boa capacidade de organização individual e coletiva baseada na tecnologia.

O que leva os “job hoppers” a saltar de empresa em empresa?

• Curiosidade e desejo de conhecer novos desafios, crescentemente aliciantes;

• Melhores condições salariais e/ou de trabalho (horários flexíveis, teletrabalho, …);

• Não sentem compromisso com as empresas – o “eu” é o mais importante;

• Falta de perspetivas de desenvolvimento profissional;

• Não pensam numa carreira a longo prazo dentro de uma empresa e consideram que a mudança de emprego é fundamental para o seu desenvolvimento pessoal e profissional;

• Visão de curto prazo – pensam no imediato;

• A sua opinião não ser tida em conta;

• Impaciência por crescer profissionalmente.

Contudo, para muitos dos”job hoppers”, as mudanças constantes podem trazer-lhes alguns dissabores, uma vez que pode chegar um momento a sua empregabilidade é reduzida.

Muitas empresas consideram que os “job hoppers” são trabalhadores pouco empenhados e que é um risco investir neles., o que é uma oportunidade para os trabalhadores seniores com currículos lógicos e estáveis.

Algumas vantagens de contratar “job hoppers”:

Alta produtividade: como são ambiciosos e querem crescer rapidamente e a sua produtividade tende a ser bastante alta;

Rápida adaptação às novas funções: estão acostumados a mudar de emprego/ função com grande frequência, pelo que a sua adaptação ao novo posto de trabalho é muito rápida;

Trazem experiência acumulada de diversas outras organizações: têm uma maior visão do mercado em geral, conhecem a concorrência e podem ajudar a gerar vantagens competitivas;

Investem muito na sua formação continua e no aumento das suas competências, mesmo que as empresas empregadoras não o façam;

Rápida adaptação à mudança: a mudança para eles não representa uma ameaça;

Por regra detêm maiores redes de contatos profissionais, de que as empresas podem beneficiar.

Jorge M. Fonseca

Partner GEORGE Executive Advisors

Address: Rua Alfredo Mesquita, 3 – 1ºA 1600-922 Lisbon, Portugal

Mobile/ WhatsApp: (+351) 961 355 424

Email: *protected email*

www.george.pt

CAREER CHANGE

“Career Change – get prepared for the second round …!”

Fonte: Portal AlertaEmprego.