Joaquim Chaves e Kika Veselko em terceiro em Capbreton

Joaquim Chaves e Francisca Veselko ofereceram, este domingo, uma dupla presença no pódio às cores portuguesas na penúltima etapa do circuito Europeu Júnior da WSL, que se disputou em Capbreton, França.

Ambos terminaram o evento gaulês na 3.ª posição, depois de só serem travados nas meias-finais. Kika até conseguiu a melhor onda do heat e a segunda melhor do campeonato, com 9 pontos em 10 possíveis, mas não conseguiu uma segunda onda forte e acabou por perder o duelo com a canária Melania Suarez Diaz, que somou 13,83 pontos contra 11,17 da portuguesa.

Já Joaquim Chaves começou o dia a bater o sueco Cristian Portelli nos quartos-de-final, perdendo depois a disputa pelo acesso à final frente ao francês Kauli Vaast. Os 11,07 pontos do jovem português foram insuficientes perante os 16,96 do surfista originário do Taiti.

Destaque ainda para o 5.º posto final de Mafalda Lopes que, apesar de ter sido eliminada nos quartos-de-final desta etapa, continua na liderança do ranking feminino. Já Concha Balsemão alcançou o 13.º posto. Também no 13.º posto, mas da prova masculina, ficou Afonso Antunes, que era o melhor português à partida para esta etapa, ocupando o top 5 do ranking.

Agora, o circuito europeu Pro Júnior segue para os Açores, onde se deverá realizar a quinta e última etapa, entre os dias 13 e 15 de setembro. Em jogo estão os títulos europeus, com Mafalda Lopes a estar bem posicionada para conquistar o título europeu júnior feminino.