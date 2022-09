João Vieira foi a Itália sagrar-se campeão do mundo

O karateca português João Vieira venceu a final em Kata individual do Campeonato Mundial de Goju-Ryu, que está a decorrer em Itália. O jovem teve de disputar o primeiro lugar do pódio com o atleta da casa Mosini Stefano, acabando por conquistar a medalha de ouro.

O 6th WGKF Goju-Ryu Championships 2022 reúne centenas de karatecas de todo o mundo, sendo que Portugal está representado por vários jovens, entre eles João Vieira, que, aos 15 anos, ganha mais uma medalha de ouro na categoria de Kata individual.

Nascido no Porto, Vieira começou a praticar Karaté com apenas três anos. A paixão por este desporto nasceu no seio familiar, mas desde cedo que demonstrou um interesse e uma qualidade acima da média. Aos 15 anos já conta com mais de 150 medalhas, conquistas que adquiriu durante o seu percurso enquanto karateca individual.

Atualmente assume a posição de Campeão da Europa Kata 2022 e ocupa o segundo lugar no ranking mundial.

Este ano já conquistou duas medalhas de ouro – a primeira em Praga, no Campeonato da Europa Absoluto, e esta quinta-feira, em Itália, no Campeonato do Mundo de Goju-Ruy.

