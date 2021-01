João Sousa falha Open da Austrália por causa da covid

João Sousa vai falhar o Open da Austrália depois de ter estado infetado com o novo coronavírus, por determinação das autoridades australianas, anunciou hoje o tenista português.

“É com muita tristeza que vos dou a conhecer que não poderei viajar para a Austrália este ano. Testei positivo ao covid-19 na véspera da minha viagem e desde então tenho estado em confinamento e em contacto com a organização do Australian Open na procura de uma solução que acabou por não acontecer”, começa por explicar o número um português na sua conta na rede social Instagram.

Apesar de já estar “a testar negativo e sem sintomas”, João Sousa não pode entrar na Austrália, devido às “medidas estritas” decretadas pelo governo daquele país para combater a pandemia de covid-19.