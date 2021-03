João Sousa em 100.º no ranking ATP

O tenista português João Sousa desceu duas posições no ‘ranking’ ATP e figura agora no 100.º lugar da tabela liderada pelo sérvio Novak Djokovic, que igualou o recorde de 310 semanas no topo do suíço Roger Federer.

O vimaranense, que falhou o Open da Austrália, por ter acusado positivo ao novo coronavírus na véspera de viajar para Melbourne, perdeu na primeira ronda do ATP 250 de Córdoba, na última semana, e não conseguiu evitar a descida ao ‘ranking’ mais baixo desde julho de 2013, quando deixou a 102.ª posição para figurar então no 93.º posto.

Enquanto João Sousa, de 31 anos, disputa esta semana o ATP 250 de Buenos Aires, para tentar reverter a tendência descendente, o número um mundial Novak Djokovic igualou hoje as 310 semanas de Federer na liderança do ‘ranking’ ATP, um máximo que detinha desde 2012, quando superou as 286 semanas do norte-americano Pete Sampras.

Da mesma forma que o sérvio, de 33 anos, se mantém como número um mundial, o ‘top-10’ também não sofreu qualquer alteração, mantendo-se o espanhol Rafael Nadal na segunda posição e o russo Daniil Madevedev, vice-campeão do Open da Austrália, no terceiro lugar.

Entre os portugueses, Frederico Silva foi o único a ‘galgar’ a hierarquia mundial, ascendendo cinco lugares, para figurar no 179.º posto, após ter atingido os quartos de final no Nur-Sultan 1 ATP Challenger 125.

Já Pedro Sousa, depois de ter sido derrotado na estreia no ATP 250 de Córdoba, desceu ao 110.º lugar, assim como João Domingues caiu para o 188.º posto e Gonçalo Oliveira baixou à 296.º posição do ‘ranking’ mundial.

A hierarquia WTA continua a ser comandada pela australiana Ashleigh Barty, seguida da japonesa e campeã do ‘major dos Antípodas, Naomi Osaka, com Simona Halep a completar o pódio, numa semana em que o ‘top-10’ também não sofreu qualquer alteração.