João Sousa eliminado do Open australiano

"Taxem os ultra-ricos, taxem-nos". Um grupo de 205 multimilionários pediu esta quarta-feira aos líderes e empresários reunidos no Fórum Económico Mundial, em Davos, para que lhes seja aplicado um imposto sobre a riqueza. Em carta aberta explicam que querem ajudar a combater as desigualdades no mundo. Entre os signatários estão a herdeira da Disney, Abigail Disney, e o ator Mark Ruffalo.