João Sousa cai nos quartos do Rafa Nadal Open

O tenista português João Sousa perdeu esta sexta-feira frente ao belga Michael Geerts e ficou pelos quartos de final do Rafa Nadal Open by Sotheby’s, torneio de categoria 80 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer em Maiorca.

O vimaranense, número dois nacional e 149.º colocado no ‘ranking’ ATP, não conseguiu somar o terceiro triunfo consecutivo na Academia do antigo número um mundial diante o ‘qualifier’ Geerts, que figura no 295.º posto da mesma hierarquia, e cedeu com os parciais de 2-6, 6-3 e 6-4, ao fim de duas horas e 24 minutos.

Depois de quebrar duas vezes o adversário, de 26 anos, sem enfrentar qualquer ponto de ‘break’ no primeiro ‘set’, Sousa, de 32 anos, encontrou maior oposição na segunda partida e começou num sentido descendente, não sendo capaz de evitar uma quebra de serviço no segundo parcial e dois ‘breaks’ no derradeiro ‘set’.

Eliminado João Sousa, que disputou pela primeira vez uns quartos de final desde o ATP 250 de Chengdu em setembro de 2019, o ‘qualifier’ germânico vai disputar as meias-finais com o japonês e primeiro cabeça de série Yasutaka Uchiyama (123.º ATP), após a vitória deste ante o indiano Ramkumar Ramanathan em três equilibrados ‘sets’, por 4-6, 6-4 e 7-6 (7-5).