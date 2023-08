João Reis leva “A Devastação do Silêncio” ao Festival Literário de Toronto

O escritor João Reis é o único autor português a participar no Festival Literário de Toronto, no Canadá, onde marcará presença no dia 25 de setembro, para falar sobre o seu romance “A Devastação do Silêncio”.

De acordo com a informação disponível na página do evento, João Reis representará Portugal no TIFA – Toronto International Festival of Authors de 2023, que decore entre 21 de setembro e 01 de outubro, juntamente com outros nomes consagrados da literatura internacional, como Anne Enright e Margaret Atwood.

O escritor irá promover um dos seus quatro livros disponíveis em inglês, no caso, “The Devastation of Silence”, numa conversa com o tradutor, editor e ensaísta argentino-canadiano Alberto Manguel, a ter lugar no dia 25 de setembro, às 19:00 locais.

“A Devastação do Silêncio”, nomeado para o Prémio Oceanos 2019, foi publicado em Portugal em 2018 pela Elsinore, e aborda a Grande Guerra que assolou a Europa no início do século XX.

Neste romance, um capitão do corpo expedicionário português encontra-se num campo de prisioneiros alemão, sem documentos que atestem a sua patente de oficial, sendo obrigado a partilhar a vida e o destino dos seus conterrâneos mais pobres.

Tem fome, ouve detonações constantes, observa, sonha, procura um sentido para tudo aquilo que o rodeia, tenta terminar o relato de uma estranha história sobre cientistas alemães e gravações de voz, procura desesperadamente o silêncio e, acima de tudo, a paz das coisas simples, descreve a sinopse desta história, cuja narrativa é pontuada por humor e ironia.

Com obra publicada nos Estados Unidos, João Reis é frequentemente convidado para eventos no Canadá.

Já no ano passado, o autor foi o único português a participar no Festival Literário de Vancouver, onde apresentou a versão inglesa do seu livro “A noiva do tradutor”, o seu primeiro trabalho a ser traduzido para língua inglesa.

Escritor e tradutor de línguas escandinavas, João Reis já passou para o português obras de autores como Knut Hamsun, August Strindberg e Patrick White.

Enquanto escritor, publicou oito romances, seis em língua portuguesa e dois escritos originalmente em inglês (nenhum deles publicado em português): “Bedraggling Grandma with Russian Snow”, editado em 2021 e que foi semifinalista do Dublin Literary Award 2022, e “An Atavic Fear of Hailstorms”, editado em julho deste ano.

Em língua portuguesa lançou, em 2015, “A noiva do tradutor”, a que se seguiu, em 2017, “A avó e a neve russa”, em 2018, “A devastação do silêncio”, em 2019, “Quando servi Gil Vicente”, em 2021, “Se com pétalas ou ossos” e, em 2022, “Cadernos da Água”.