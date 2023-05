João Pinheiro na final da Taça de Portugal

O árbitro João Pinheiro vai dirigir no domingo a final da Taça de Portugal de futebol entre o Sporting de Braga e o FC Porto, informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro da associação de Braga, de 35 anos, estará na final no Estádio Nacional, com início às 17:15, acompanhado dos assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, com Manuel Oliveira como quarto árbitro, enquanto no videoárbitro estará Nuno Almeida, coadjuvado por Hélder Malheiro e André Campos.

O FC Porto procura juntar a conquista da Taça de Portugal, que seria a sua 19.ª, à Taça da Liga e Supertaça, ainda no início da época, enquanto o Sporting de Braga tenta a sua quarta vitória na competição.