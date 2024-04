João Pinheiro dirige Benfica-Sporting

João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga, é o árbitro do dérbi de terça-feira entre o Benfica e o Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro de Vila Nova de Famalicão, de 36 anos e internacional desde 2016, estará apenas pela segunda vez na sua carreira num jogo entre ‘águias’ e ‘leões’, apesar de já ter arbitrado um total de 11 jogos entre os três grandes.

No jogo no Estádio na Luz (20:45), da segunda mão e depois de os ‘leões’ terem vencido o primeiro por 2-1, João Pinheiro terá como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, Fábio Veríssimo como quarto árbitro e Hugo Miguel no videoárbitro, assistido por Pedro Martins (AVAR).

Este será o segundo jogo ‘grande’ com o Benfica em menos de um mês para João Pinheiro, que arbitrou pela última vez os ‘encarnados’ na goleada sofrida em 03 de março diante do FC Porto, no Estádio do Dragão (5-0), na I Liga.

João Pinheiro esteve apenas em mais dois jogos do Benfica na presente temporada, nomeadamente na vitória em casa diante também do FC Porto (1-0) e num triunfo em casa do Gil Vicente (3-2), ambos no campeonato.

Em relação ao Sporting, apenas esteve esta temporada na derrota dos ‘leões’ em Guimarães (3-2), num jogo em dezembro em que a equipa lisboeta se queixou do desempenho de João Pinheiro, com o presidente do clube, Frederico Varandas, a criticar o árbitro.

“Não há um sportinguista que não esteja traumatizado quando vê João Pinheiro”, disse na ocasião o dirigente, o que lhe valeu uma participação ao Conselho de Disciplina da FPF.

Em dérbis, João Pinheiro apenas arbitrou um jogo, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga de 2022/23, no empate entre Sporting e Benfica (2-2), no Estádio José de Alvalade.

O árbitro de Braga contabiliza ainda sete jogos entre Sporting e FC Porto (três vitórias dos ‘dragões’, uma vitória dos ‘leões’ e três empates) e três entre Benfica e FC Porto (duas vitórias das ‘águias’ e uma dos ‘dragões’).

O dérbi de terça-feira na Luz entre Benfica e Sporting é o primeiro da semana, com as duas equipas a voltarem a encontrar-se no sábado, em jogo da 28.ª jornada da I Liga, este a disputar no Estádio José de Alvalade.

Em outro jogo das meias-finais da Taça de Portugal, mas ainda correspondente à primeira mão, a Federação Portuguesa de Futebol divulgou também hoje a indicação de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve, para o jogo entre Vitória de Guimarães e FC Porto, a disputar na quarta-feira, no Estádio Dom Afonso Henriques (20:15).