João Pina visitou Fafe, Cabeceiras e Celorico de Basto

O Presidente da Fundação Nova Era Jean Pina, empresário português em França, João Pina, administrador do Grupo Pina Jean, sediado nos arredores de Paris, um grupo empresarial com atividades em áreas como a construção civil, limpeza e reciclagem de resíduos, que tem dinamizado relevantes iniciativas no território gaulês e nacional, esteve de visita ao concelho de Fafe.

Acompanhado do historiador fafense Daniel Bastos, embaixador da instituição junto das comunidades portuguesas, e atualmente consultor do município minhoto na área da emigração, o empresário luso-francês manteve vários encontros e reuniões de trabalho com dirigentes de instituições do concelho de Fafe, tendentes ao lançamento de bases para parcerias e protocolos culturais empresariais e sociais.

Durante a manhã, os responsáveis da Fundação Nova Era Jean Pina foram recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Antero Barbosa, a quem foram apresentadas as atividades e missão da instituição, e a sua disponibilidade para o estabelecimento de parcerias locais. Assim como, pelo Presidente da Direção da Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, José Hernâni Costa, numa reunião de trabalho que permitiu o lançamento de um futuro protocolo que visa a promoção de produtos e empresas de Fafe num dos mais importantes mercados da diáspora portuguesa.

Na parte da tarde, os responsáveis da Fundação Nova Era Jean Pina foram recebidos pelo Presidente da Delegação de Fafe da Cruz Vermelha Portuguesa, António Manuel Fernandes, na sede da instituição de assistência humanitária e social, e com a qual foram alinhavados os termos de uma parceria que irá assegurar o envio regular de diversos donativos em espécie. A agenda de trabalhos computou ainda uma visita ao Museu das Migrações e das Comunidades, tendo sido asseverado junto da Vereadora do Município de Fafe, Paula Nogueira, a disponibilidade da Fundação Nova Era Jean Pina para promover o espaço museológico junto da comunidade portuguesa em França.