João Pina ofereceu galardão na gala Cap Magellan

Desde 2011 que a associação Cap Magellan organiza a noite de gala, cujo objetivo é valorizar os artistas franco-portugueses locais.

Este ano, a noite de gala tive lugar a 9 de outubro na Câmara Municipal de Paris e contou com cerca de 600 convidados, tendo em atenção as ainda diretrizes existentes face à covid-19.

João Pina, atualmente presidente e fundador do grupo “Pina Jean”, brilhou pela sua generosidade num dos pontos mais altos da cidade-luz.

O “Prémio Cap Magellan – Jean Pina Entreprise”, entregue pelo terceiro ano consecutivo, para a melhor iniciativa cidadã, foi entregue à Associação “Des Ailes Pour Le Portugal” (ASAS). Trata de um cheque no valor de 1500 euros que irá permitir financiar uma parte do projeto “Natal Solidário” para as crianças da ASAS.

Esta associação foi criada em 2015 para garantir ações de caráter caritativo a favor de um orfanato em Portugal, a instituição Asas de Santo Tirso. A totalidade dos lucros da associação são devolvidos, no presente ano, em benefício dos bombeiros de Santo Tirso para os ajudar devido à crise sanitária provocada pela covid-19.

João Pina, não quis deixar de ajudar o segundo e terceiro proponente da noite e ajudou também a “Associação Dona Beatriz”, estrutura constituída em 2018 que desenvolve ações em França e em Portugal. A associação dedica-se à luta contra a iliteracia e o analfabetismo, e o objetivo é ajudar pessoas iliteratas e analfabetas, qualquer que seja a sua origem, idade, sexo e crenças religiosas. “Dona Beatriz” tem também um papel ativo no centro de Portugal, na região da Serra da Estrela, onde se dedica à educação, à luta contra o insucesso e o abandono escolar dos jovens, incrementando as suas competências com ações de formação profissional e com o foco na luta contra a iliteracia nos jovens e idosos.

Por fim, a “Portuguese Facts par Tiago” também foi agraciada com um prémio no valor de 500 euros. O seu impulsionador, Tiago Martins, criador nas redes sociais do projeto “Portuguese Facts” iniciou este ano a aquisição de medalhas de soldados portugueses para as oferecer a um museu português.

Estes prémios foram atribuídos pelo grupo “Pina Jean” e não pela fundação que João Pina preside e que têm feito um trabalho de exemplaridade em termos de solidariedade para com os mais necessitados.

Como o homem beirão que é diz “são estes comentários que me deixam com força para continuar e ir sempre mais além na procura de um sorriso de gratidão”.