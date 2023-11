João Pina condecorado com medalha da Cruz Vermelha Portuguesa

O empresário João Pina, português residente em França, e que é cumulativamente, o Presidente da Direção da Fundação Nova Era Jean Pina foi condecorado com a “Medalha de Benemerência da Cruz Vermelha Portuguesa”.

Decorreu na manhã do passado dia 4 de novembro, nas instalações da Delegação de Fafe da Cruz Vermelha Portuguesa, a tomada de posse dos novos órgãos socais desta Instituição, momento em que Jean Pina foi agraciado.

Esta distinção honorária é concedida a indivíduos ou organizações que prestam ou tenham prestado serviços excecionais e relevantes para a promoção e o desenvolvimento das atividades humanitárias e sociais desta Instituição Portuguesa e também, uma forma de reconhecer e honrar aqueles que demonstraram um abnegado e dedicado compromisso para com os princípios e objetivos desta organização humanitária portuguesa. A atribuição da Medalha de Benemerência da Cruz Vermelha Portuguesa envolve uma rigorosa análise das ações do indivíduo ou entidade em questão e tal como refere o Decreto-Lei n.º 169/99, de 19 de maio. No caso específico de João Pina, esta condecoração foi proposta pela Direção do núcleo de Fafe, representada pelo seu Presidente, Capitão António Manuel Fernandes que considerou a mesma como, “um símbolo de reconhecimento e gratidão pela dedicação e compromisso em prol das atividades humanitárias da Delegação de Fafe”.

A Fundação Nova Era Jean Pina possui desde fevereiro de 2022, um acordo de cooperação com a Delegação de Fafe da Cruz Vermelha e que de forma consistente tem vindo a apoiar esta Instituição com várias centenas de quilos de bens alimentares, produtos de higienização e limpeza para posterior distribuição às cerca de 3 centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconómica, bem como, ações de acompanhamento com vista à sua inclusão social.

Nesta cerimónia foi ainda revalidado o compromisso entre as partes e firmado, por mais um ano, o acordo de parceria entre a Fundação e a Delegação da Cruz Vermelha e sob o olhar atento de várias dezenas de convidados, nos quais se inclui o Presidente da Autarquia, Antero Barbosa, que referiu que João Pina, “é um homem caloroso para como seu país mesmo que esteja longe fisicamente e que se preocupa com as suas gentes”.

No final da cerimónia Jean Pina referiu, “recebi um testemunho do meu compromisso com mais uma causa humanitária e acima de tudo, o bem-estar das pessoas estou obviamente feliz com esta homenagem, agradeço as palavras proferidas pelo Senhor Presidente da Delegação de Fafe da Cruz Vermelha, do Senhor Presidente da Câmara de Fafe, foram sem dúvida mais um incentivo para continuar um dos meus propósitos de vida, ajudar quem mais precisa, já que ajudar os outros contribui para uma sociedade mais bondosa e é também fundamental na nossa caminhada enquanto seres humanos”.