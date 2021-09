João Pina: a comunidade espera muito dos diplomatas em Paris

O empresário português em França, João Pina, teve um encontro no Consulado de Portugal em Paris, com o Cônsul-Geral de Portugal em Paris, Carlos Oliveira e com o Cônsul Adjunto, Filipe Ortigão.

“Foi um imenso privilégio apresentar a Fundação Nova Era e as atividades futuras que estão a ser planeadas e que serão realizadas a curto prazo”, anunciou o criador da fundação que tem por objetivo apoiar a comunidade portuguesa e famílias mais necessitadas.

Ao BOM DIA, João Pina declarou que agradecia “a forma como me receberam, a troca de ideias tão prestável e acima de tudo desejar-lhes a continuação dos maiores sucessos nas funções”. O empresário considera ainda que a comunidade portuguesa “espera muito” destes diplomatas colocados em Paris.