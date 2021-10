João Paulo Freitas: ser missionário é paixão e loucura

O Padre João Paulo Freitas, missionário do Espírito Santo, está em missão em Angola, há seis anos, e contou que a missão sempre foi a sua “paixão” mas “ir em missão foi a maior loucura”.

“Sempre foi a minha paixão quando conheci o Espiritanos, uma das grandes riquezas é ir para os lugares onde ninguém quer ir, ir em missão foi a maior loucura”, recorda o religioso em entrevista à Agência ECCLESIA.

O padre João Paulo Freitas celebrou, no dia 15 de outubro, quatro ano de sacerdócio e tem esta missão em Angola, no norte da Arquidiocese de Malange.

“Eu não conhecia muito de Angola, só aquilo que eu ouvia de outros missionários nas partilhas que eles vão fazendo, do tempo da guerra e os desafios depois da guerra e esses testemunhos vão fortalecendo a nossa vocação”, refere.

O missionário recorda que, quando surgiu Angola como destino de Missão, se dedicou a conhecer a “cultura e a Igreja local”.

“Essa paixão obriga-nos a conhecer o melhor o que foi dito sobre ela para depois nós sabermos onde estamos, e fazer a nossa própria experiência, quando lá cheguei percebi naquele momento que podia desfazer as malas, que ia ficar lá”, aponta.

Numa missão vasta de 400 km, onde a “pastoral passa por visita às comunidades e formação dos cristãos”, o sacerdote destaca a exigente organização e o papel dos catequistas.

“Nós sabemos que os nossos grandes colaboradores são os catequistas, que animam as nossas comunidades, que são várias e que é necessário criar propostas de evangelização; a catequese não pode existir e uma verdadeira evangelização se o anúncio não for claro então é necessário preparar os nossos catequistas neste grande projeto que é catequese”, explica.

Atualmente a estudar o novo diretório para a catequese o padre João Paulo Freitas destaca a necessária preparação dos catequistas e já sonha novos projetos.

“Estamos a preparar o Jubileu da nossa presença e fundação da missão, com as irmãs dominicanas do Rosário, e lançando novas propostas de acordo com os desafios da missão e da evangelização dos jovens”, precisa.