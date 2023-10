João Neves e Raphaël Guerreiro: estreia e regresso à seleção nacional

João Neves foi chamado pela primeira vez para a seleção portuguesa de futebol esta sexta-feira, para os jogos frente a Eslováquia e Luxemburgo, de qualificação para o Euro2024, numa lista de 26 que conta com o regressado Raphaël Guerreiro.

Aos 19 anos, o médio do Benfica, internacional sub-21, estreia-se entre os eleitos do selecionador Roberto Martínez, que mantém os convocados relativamente às vitórias com Eslováquia (1-0), fora, e Luxemburgo (9-0), em casa, promovendo ainda o regresso do lateral esquerdo do Bayern Munique, depois de recuperar de lesão.

“É um passo em frente na sua evolução como futebolista. O João está esta época a liderar uma equipa como o Benfica. Está a jogar na Liga dos Campeões, foi o melhor em campo contra o FC Porto e, depois do bom desempenho nos sub-21, é um merecido passo em frente. Agora, terá que lutar pelo próximo passo já dentro da seleção”, referiu o treinador de 50 anos.

A apenas um triunfo do apuramento para o próximo Europeu, Martínez foi cauteloso e lembrou que primeiro é preciso bater a Eslováquia e só depois começar a pensar na fase final, que vai decorrer na Alemanha.

“Este estágio é de extrema importância. Queremos o apuramento contra a Eslováquia e depois podemos pensar em crescer. Para já, o único objetivo é preparar o jogo com a Eslováquia. Depois, claro, queremos crescer, queremos melhorar, queremos criar um grupo com um comportamento ganhador”, disse.