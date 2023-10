João Neves e António Silva finalistas do Golden Boy

Os futebolistas portugueses António Silva e João Neves, do Benfica, integram a lista de 25 finalistas do prémio Golden Boy, esta quinta-feira divulgada e que distingue o jogador mais promissor a atuar na Europa com menos de 21 anos.

Os dois jogadores lusos concorrem com outros 23 atletas ao prémio atribuído pelo jornal italiano Tuttosport, num lote em que se destacam, entre outros, o inglês Jude Bellingham (Real Madrid), o alemão Jamal Musiala (Bayern Munique), o neerlandês Xavi Simons (Leipzig) ou o espanhol Lamine Yamal (FC Barcelona).

Além do defesa António Silva, que também integrou a lista final de 20 finalistas no ano passado, e do médio João Neves, a lista final na corrida ao prémio inclui igualmente o central costa-marfinense Ousmane Diomandé, do Sporting.

O sucessor do espanhol Gavi, do FC Barcelona, que venceu o galardão em 2022, será conhecido em 04 de dezembro, em Turim.

Recentemente, dois portugueses foram agraciados com o galardão, nomeadamente Renato Sanches, em 2016, e João Félix, em 2019.