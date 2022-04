João Matias nono na Taça das Nações

O ciclista João Matias alcançou este domingo a nona posição na prova de omnium da primeira ronda da Taça das Nações, em Glasgow, Escócia, tendo estado bastante ativo no velódromo Sir Chris Hoy.

João Matias arrancou bem no concurso de omnium, conquistando o sétimo lugar no scratch, numa corrida bastante movimentada desde início, com o britânico William Perrett a lançar o primeiro ataque e três outros corredores a juntarem-se à frente de corrida, incluindo João Matias.

No sprint final, João Matias conseguiu uma boa colocação, o que lhe garantiu a sétima posição.

Na corrida por tempo, o americano Gavin Hoover atacou logo no início, sem qualquer resposta do pelotão. O corredor acabaria por ser apanhado por um grupo de corredores que se isolou na frente da corrida e do qual fazia parte João Matias.

Apesar de ter estado sempre entre os primeiros lugares do grupo, o corredor português teve dificuldade em somar pontos. No entanto, o facto de ter sido quarto no sprint final garantiu-lhe a 11.ª posição no final desta segunda prova e a sétima na classificação geral do concurso de omnium, com 48 pontos.

Seguiu-se a prova de eliminação, na qual João Matias realizou uma corrida consistente, apesar de alguns sustos na fase inicial, conforme realçou a Federação Portuguesa de Ciclismo.

Rapidamente o atleta luso conseguiu subir no grupo para uma posição mais segura, tendo terminado a prova no oitavo lugar, do qual viria a partir para a última corrida do concurso de omnium.

A corrida por pontos foi sempre muito equilibrada, com poucos corredores a conseguirem ter a oportunidade de dar uma volta de avanço.

João Matias mostrou grande iniciativa em tentar somar pontos, marcando presença nos ataques que iam surgindo. O luso conseguiu somar dois pontos no primeiro sprint e um ponto no quarto, terminando a prova com um total de 77 pontos, na nona posição.

#portugalpositivo