João Mário no outro lado da Segunda Circular

O médio internacional português João Mário, que ainda na temporada passada se sagrou campeão nacional pelo Sporting, foi esta terça-feira anunciado como reforço do rival Benfica.

A confirmação de um rumor há muito anunciado surgiu esta manhã com o vídeo de apresentação partilhado nas redes sociais do clube da Luz.

João Mário, recorde-se, fez praticamente toda a formação em Alcochete e estreou-se com a “verde e branca” a nível sénior na temporada 2012/13. Na temporada seguinte rodou no Vitória de Setúbal e em 2014/15 segurou o lugar no plantel principal dos leões.

Depois de duas temporadas e 90 jogos pelo emblema de Alvalade, o luso-angolano transferiu-se para o Inter de Milão. Em Itália, o centrocampista nunca se conseguiu afirmar plenamente, tendo sido emprestado a emblemas como o West Ham, Lokomotiv e, novamente, ao Sporting.

Após uma época bem conseguida em 2020/21, o internacional português era desejado pela turma de Amorim, mas o preço de transferência pedido pelo Inter e o seu alto salário acabaram por tornar o processo inviável.

De forma diferente pensou o Benfica, treinado por Jesus, que aproveitou a rescisão do atleta ainda esta segunda-feira para avançar para a sua aquisição a custo zero.

João Mário conta no currículo com uma Liga Portuguesa, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga, uma Supertaça Cândido de Oliveira e um Europeu.