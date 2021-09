João Luís Martins no BOM DIA vai à bola

O treinador português João Luís Martins, do FK Panevezys, é o próximo convidado da emissão desportiva “BOM DIA vai à bola”.

O técnico madeirense, de 54 anos, reside atualmente na Lituânia, país onde já venceu um troféu.

Não perca a oportunidade de conhecer a carreira e as histórias deste emigrante que também já viveu em Angola, Bahrain e Arábia Saudita.

O “BOM DIA vai à bola” é uma emissão desportiva transmitida em direto todas as segundas-feiras, pelas 21h00 de Lisboa, no Facebook, Youtube e Twitch do BOM DIA. Nela participam Luís Cruz, jornalista do BOM DIA, Fernando Mendes, CEO da Globall Football, e João Vinhas, diretor da Golo FM.

Veja aqui todas as nossas emissões.