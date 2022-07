João Gamboa oficializado na Bélgica

O jogador português João Gamboa tornou-se esta segunda-feira parte do plantel do OH Leuven. O atleta tem contrato até 2025 com o clube da primeira liga belga.

João Gamboa deixou declarações que deixam clara a sua personalidade dentro das quatro linhas. “Sou o tipo de jogador que deixa a vida em campo. Os meus ex-companheiros chamavam-me ‘o guerreiro'”, afirmou o jogador, como refere O Jogo.

João já passou por vários clubes portugueses, para além de ter feito parte da formação no Benfica. Esteve ao serviço do Chaves, Marítimo, Braga, Varzim e, na última temporada, Estoril Praia. Fez 36 jogos pelo clube de Cascais na época seguinte a ter ajudado o clube na promoção.

O OH Leuven é a primeira experiência de João Gamboa no estrangeiro.

#portugalpositivo