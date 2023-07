João Félix tem bilhetes para Coreia, México e EUA

João Félix foi convocado pelo técnico Diego Simeone para a digressão que o Atlético de Madrid vai realizar, com paragens na Coreia do Sul, no México e nos Estados Unidos (EUA).

Esta chamada do internacional luso surge cerca de uma semana depois das declarações polémicas de João Félix, que disse que gostaria de jogar no Barcelona porque esse era o seu sonho desde pequeno, gerando indignação do lado dos ‘colchoneros’, ainda para mais após as divergências entre o avançado e o treinador, que levaram até ao seu empréstimo na segunda metade da última época ao Chelsea.

Outro destaque na convocatória é Álvaro Morata, que tem sido associado ao interesse de várias equipas da Serie A italiana, mas que também vai participar na digressão do Atlético de Madrid.

O emblema de Madrid joga na quinta-feira com uma equipa ‘combinada’ de jogadores de vários clubes da Coreia do Sul e, no domingo, defronta o Manchester City, atual campeão europeu, e depois viaja para Monterrey (México) para enfrentar a Real Sociedad (03 de agosto), antes de fechar a digressão nos EUA, em San Francisco, diante do Sevilha (06 de agosto).