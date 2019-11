João Félix é o novo menino de ouro

O internacional português João Félix, de 20 anos, venceu o ‘Golden Boy’ de 2019, prémio do jornal italiano Tuttosport que distingue o melhor futebolista abaixo dos 21 anos.

Félix, que no verão trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, recebeu 332 votos, à frente do inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, com 175, e do alemão Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, com 75.

“Obrigado Tuttosport pelo prémio Golden Boy de 2019, estou muito orgulhoso. É a segunda vez que um jogador do Atlético de Madrid tem esse reconhecimento [Agüero, em 2007], estou feliz. Obrigado também ao Benfica e em particular ao treinador Bruno Lage, por tudo o que fez por mim, e à minha família, sempre próxima. Um abraço”, referiu João Félix.

João Félix é o segundo português vencer o prémio, depois de Renato Sanches, em 2016, ano em que passou do Benfica para o Bayern Munique.

O avançado luso sucede no prémio ao central holandês Matthijs de Ligt, vencedor em 2018 e que trocou no último defeso o Ajax pela Juventus, mas que volta a aparecer na lista deste ano, com 71 votos, no quinto lugar, atrás de Haland, avançado ‘sensação’ do Salzburgo, quarto, com 74.

O jogador português, decisivo na primeira metade do ano, período em que foi crucial para a conquista do título pelo Benfica e na chegada aos quartos de final da Liga Europa, receberá o prémio numa gala em Turim, agendada para 16 de dezembro.

O administrador-delegado do Tuttosport, Federico Vincenzoni, sublinhou o valor total, perto de 500 milhões de euros, dos últimos três Golden Boys, o francês Kylian Mbappé, em 2017, De Ligt, em 2018, e Félix, em 2019.

A votação é feita por um júri de 40 jornalistas europeus, que depositam o voto em cinco jogadores escolhidos, com 10 pontos ao primeiro, sete ao segundo, cinco ao terceiro, três ao quarto e um ao quinto.

Curiosamente, Cristiano Ronaldo, que tem dividido com o argentino Lionel Messi as distinções de melhor futebolista do mundo, nunca venceu o ‘Golden Boy’, distinção em que foi terceiro em 2003, e segundo, atrás de Wayne Rooney, em 2004.

Em 2006 o brasileiro Anderson, então jogador do FC Porto, foi o terceiro mais votado, atrás do espanhol Césc Fábregas, primeiro, e de Messi, segundo. O argentino foi eleito em 2005.