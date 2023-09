João Félix e João Cancelo já marcaram em Barcelona

O Barcelona, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, recebeu e goleou, no Olímpico de Montjuic, o Bétis, por 5-0, numa partida que ficou marcada pelo primeiro jogo como titulares de João Félix e João Cancelo, depois de se terem estreado pelos blaugrana no jogo em casa do Osasuna, mas vindos do banco.

E se Cancelo teve uma exibição tranquila, com boas incursões no ataque, bem ao seu estilo, Félix esteve num outro patamar: aos 25’, recebeu o cruzamento de Oriol Romeu, deixou Bellerín para trás e, depois de contornar Rui Silva, bateu o compatriota de ângulo quase fechado, assinando o primeiro golo na nova equipa.

Se aos 25’ marcou, aos 32’ nem precisou de tocar na bola para ser decisivo, abrindo as pernas, num golpe genial de inteligência, para que a bola de Christensen sobrasse para Lewandowski fazer o que faz melhor, marcar, neste caso o terceiro da temporada.

O Bétis foi presa fácil para um Barcelona que desde cedo tomou conta das operações e, já na segunda parte (62’), Ferrán Torres, de livre direto (desde Lionel Messi, em 2021, que o Barcelona não marcava um golo desta forma!), a contornar a barreira, fez o terceiro. Os sevilhanos já estavam no tapete e a qualidade que o Barça tem no banco ficou à vista quando Yamal, Lewandowski e Raphinha combinaram para o golo do último, a fazer o quarto numa noite muito tranquila para a ‘Xavineta’.

E foi já sem João Félix em campo, substituído aos 64’, que João Cancelo, numa fantástica arrancada pela direita, deixou Juan Miranda por terra para, dentro da área, disparar cruzado para a ‘manita’ do Barça, estreando-se também ele a marcar na Catalunha.

Na equipa sevilhana, nota para o azar de Rui Silva, que foi titular mas saiu ao intervalo devido a lesão num ombro, sofrida na primeira parte.