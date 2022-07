João Farinha estreia “Maria Faia” em espetáculo ao vivo

“Maria Faia” é uma das quatro músicas do cancioneiro da aldeia raiana de Malpica do Tejo que foi imortalizada por Zeca Afonso. “Maria Faia” não é o nome de uma mulher, o termo “faia” é relativo ao trabalho no campo e a música “Maria Faia” é sobre as campesinas de Malpica. Incluída no disco “Traz Outro Amigo Também”, editado em 1970, esta “Maria Faia” foi gravada durante aquele que é para muitos o período áureo de José Afonso e tornou-se um dos seus temas mais populares. Mais tarde regravado por Fernando Machado Soares e incluída habitualmente nos seus concertos, “Maria Faia” afirmou-se como um dos temas populares mais difundidos no repertório dos Fados de Coimbra.

Em homenagem a esses dois grandes nomes do fado da cidade dos estudantes, João Farinha apresenta “Maria Faia” em três tons, numa interpretação renovada, com o contributo de José Rebola na guitarra elétrica, Ricardo Mingatos na percussão e Ricardo Melo no baixo a juntarem-se às tradicionais guitarra portuguesa e viola de Hugo Gamboias e Diogo Passos respetivamente.

“Há muito que queria interpretar ‘Maria Faia’ e quando decidimos levar o tema a concerto tivemos que perceber em que tom o poderia cantar. Qual não foi o nosso espanto quando percebemos que poderia ser cantado em três tons distintos ganhando sempre nuances alternativas. Fiz o repto de tocarmos cada uma das quadras num tom diferente, em crescendo. Gostamos tanto do resultado, que agora é tema obrigatório em qualquer dos meus concertos!” João Farinha

“Maria Faia” (ao vivo) irá fazer parte do novo disco de João Farinha, que tem lançamento marcado para setembro. Captado em concertos nos anos de 2020 e 2021, no grande auditório do Convento São Francisco, em Coimbra, este disco será uma espécie de súmula feliz do que João Farinha tem feito por Coimbra e pelo seu fado. Em palavras renovadas e novas roupagens musicais, numa proposta que parte das origens e o transporta diretamente a outros públicos, a outros palcos e a outras geografias que, cada vez mais, se alargam da cidade para o mundo.

Em palco, João Farinha conta com a colaboração dos músicos que com ele já tinham assumido este desafio no disco anterior, de 2020, Solto: Hugo Gamboias na guitarra portuguesa e Diogo Passos na viola. Ricardo Mingatos na percussão, Ricardo Melo no baixo acústico e José Rebola (Anaquim), que, para além de cantar, assume instrumentos como a guitarra elétrica ou o ukulele. Também Tiago Nogueira (Os Quatro e Meia) está como convidado especial na voz, interpretando dois temas, um deles de sua autoria.