João Farinha celebra o Dia do Beijo

O Dia Internacional do Beijo ou Dia do Beijo é comemorado em 13 de abril e é a data que homenageia um dos gestos de carinho mais intensos entre os seres humanos: o beijo.

Foi igualmente a data escolhida por João Farinha para lançar o seu mais recente single “Beijo” nas principais plataformas digitais de streaming.

Gravado ao vivo em 2021 no Convento São Francisco em Coimbra, “Beijo” integrará o próximo disco do artista conimbricence, a ser lançado em Setembro deste ano e com digressão nacional a ter início em Outubro. João Farinha conta uma vez mais com a participação de José Rebola na guitarra elétrica, Hugo Gamboias na guitarra portuguesa, Diogo Passos na viola, Ricardo Melo no baixo e Ricardo Mingatos na percussão.

“Beijo” constitui uma adaptação da letra de Afonso Lopes Vieira, imortalizada por António Menano no tema de 1917 “O Beijo”, ao instrumental do avô de Carlos Paredes, Gonçalo Paredes, Variações em Ré Menor ou Variações sobre o Mondego.

João Farinha, que durante os últimos anos se tem batido por inovar e trazer novas sonoridades para o Fado de Coimbra, continua assim o seu objetivo de renovar e adaptar a canção coimbrã a novas realidades, procurando chegar a novas geografias, novos palcos e novos públicos.